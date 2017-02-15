Важность логистики в развитии Арктики обсудят на конференции в Мурманске

В Мурманске 5 апреля пройдет седьмая международная конференция «Логистика в Арктике». Её организует ассоциация подрядчиков арктических проектов «Мурманшельф».

Конференция состоится при поддержке регионального правительства и профильных министерств.

Участники обсудят роль различных видов транспорта и логистики в социально-экономическом развитии арктических регионов, повышение конкурентоспособности Северного морского пути и вопросы организации транспортно-логистических операций на шельфе Арктики.

Кроме того, среди ключевых тем конференции - влияние окружающей среды и изменение климата на проведение транспортно-логистических операций в Арктике, инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры Арктики и кадровое обеспечение экономики полярных регионов, сообщает Sever-Press.Ru

В конференции ней примут участие более ста двадцати представителей компаний транспортно-логистического комплекса, поставщиков логистических услуг, промышленности, а также научно-исследовательские институтов, образовательных учреждений, законодательных и исполнительных органов власти.