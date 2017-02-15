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Война, которую не забыть. В Мурманске состоялся митинг в память о погибших в Афганистане

20:1015 февраля 2017Просмотров: 235

Сегодня в Мурманске почтили память солдат, погибших в войне в Афганистане. В сквере у театра Северного флота прошел торжественный митинг, посвященный 28 годовщине вывода советских войск из Афганистана.

На митинг пришли военные, ветераны, представители городской и областной власти, кадеты, школьники и просто неравнодушные люди. Разные люди, но цель одна. Почтить память героев, погибших в афганской войне.

Евгений Никора, заместитель губернатора Мурманской области: «Не все вернулись домой живыми, многих унесла война, многих она покалечила, и мы должны об этом помнить, помнить всегда».

Владимир Соловей, военный комиссар Мурманской области: «Они защищали не только рубежи нашей родины, они защищали мечту, право простого человека из Афганистана, надежду на лучшую жизнь».

Все солдаты, воевавшие в Афганистане, с честью выполнили свой долг. Более 200 тысяч человек награждены медалями, но кроме наград есть еще и утраты. 15 тысяч тех, кто не вернулся, среди них 44 наших земляка.

Николай Дмитриенко, председатель мурманской организации Российского союза ветеранов Афганистана: «Со старыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать, глядя на всех вас я уверен, что эта нить никогда не прервется, а когда на молодежь смотрю, эта нить скоро перерастет в железный трос».

По традиции, память павших почтили минутой молчания, а после возложили цветы к мемориалу.

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