Юные патриоты из Мурманска примут участие в областной военно-тактической игре «Орленок»

В Мурманске 17 февраля на площадке центра дополнительного образования «Лапландия» пройдет областная военно-тактическая игра «Орленок».

Участниками игры станут команды обучающихся образовательных организаций, представителей военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, членов регионального отделения «Юнармия», которое развивается в рамках военно-патриотического направления Российского движения школьников.

Программа мероприятия включает в себя два блока: военно-тактический и информационно-практический. В рамках первой части ребята будут выполнять военно-тактические маневры в условиях, приближенных к боевым.

Молодежь продемонстрирует военную дисциплину, смекалку и умение слаженно работать в команде.

В ходе информационно-практической части ребята посетят лекции, мастер-классы и выставку военного оружия. После игры все участники смогут попробовать настоящую солдатскую кашу и чай.

Начало областной военно-тактической игры «Орленок» в 12.00.