За сутки в Мурманске столкнулись 90 автомобилей

При надзоре за дорожным движением за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 433 нарушения Правил дорожного движения.

17 нарушений допущено пешеходами, 5 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 6 водителей.

Выявлено 8 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 187 нарушений ПДД. 5 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 90 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).