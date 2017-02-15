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За сутки в Мурманске столкнулись 90 автомобилей

11:2015 февраля 2017Просмотров: 222

При надзоре за дорожным движением за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 433 нарушения Правил дорожного движения.

17 нарушений допущено пешеходами, 5 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 6 водителей.

Выявлено 8 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 187 нарушений ПДД. 5 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 90 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).

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