Захватившие судно BBC Carribean пираты выдвинули требования

Пираты, захватившие в плен членов экипажа судна BBC Caribbean в территориальных водах Нигерии, выдвинули свои требования, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» начальник департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

«Уполномоченные вести переговоры установили контакт с похитителями членов экипажа судна BBC Caribbean. Пираты обнародовали свои требования и сообщили об удовлетворительном состоянии членов экипажа», - сказал он агентству «Интерфакс-Украина» во вторник.

В.Кирилич уточнил, что требования, выдвинутые похитителями, не являются публичной информацией.

«Группа, которая ведет переговоры, была сформирована собственником судна, и она ведет переговоры с группой похитителей абсолютно конфиденциально в интересах дела для освобождения заложников», - отметил он.

Напомним, у берегов Нигерии 5 февраля пираты атаковали судно «BBC CARIBBEAN», принадлежащее немецкой компании «Бризе Шифхард». На борту находились 11 человек экипажа. Восьмерых взяли в заложники и увезли в неизвестном направлении.

Среди них один мурманчанин - Сергей Игоревич Гусаров.

Сергей Гусаров ушел в рейс в сентябре прошлого года, в марте должен был вернуться домой. Последний раз с родителями общался по телефону 4 февраля, утром 5 еще переписывался с сестрой в интернете, а днем его судно атаковали пираты.



