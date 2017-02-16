16+
!-2°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

10 томов Примакова: в мурманской научной библиотеке вспоминали известного политика

20:0516 февраля 2017Просмотров: 120

Сегодня в Мурманске, в научной библиотеке провели творческую встречу, посвященную политику Евгению Примакову. Торгово-промышленная палата России выпустила тысячу экземпляров десятитомного издания его трудов. Акцию в мурманской научной библиотеке провели для того, чтобы познакомить читателей с недавно изданным десятитомником.

Политик, академик, экс-президент Торгово-промышленной палаты, бывший министр иностранных дел России, премьер-министр… Примаков сумел отодвинуть Россию от края обрыва после печально знаменитого дефолта. Почему с ним хотел расправиться Борис Березовский и чего добились памятным разворотом самолета над Атлантическим океаном? Ответы на эти вопросы можно найти в книгах Примакова.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной думы: «Наша торгово-промышленная палата приняла решение сегодня провести такую встречу в нашей научной библиотеке, представить десятитомник, рассказать, еще раз вспомнить жизнь, я считаю, очень выдающегося человека для России на грани 20-21 века, каким был Евгений Максимович Примаков».

Участники встречи смогли взглянуть на Евгения Примакова не только как на выдающегося государственного деятеля, но и как на обычного человека. В библиотеке состоялся премьерный показ документального фильма о жизни и работе Евгения Максимовича. С экрана прозвучали его собственные воспоминания о детстве и юности, были показаны архивные фотографии и прозвучали песни, написанные на стихи Примакова.

Реклама
Читайте также
В Ревде наркополицейские накрыли лабораторию по производству марихуаныДома на улице Скальная обслуживает не УК, а строительная компания! Успешно?Детский сад не откроется. Сроки строительства в Североморске-3 сдвигаются на пару летНе знаешь, как составить схему ДТП? – обратись к народным дружинникам
Российско-норвежский проект «Спатекс». Новые возможности для трудоустройства мурманских инвалидовГрафик работы медицинских организаций в Мурманске на февральских праздникахКлюшки на лёд! В Мурманске стартовал международный турнир по хоккею с мячомБолее половины заблокированных российскими властями сайтов продолжают работатьРевнивая мурманчанка ранила ножом своего знакомогоСильнейшие лыжники-гонщики соберутся в Апатитах
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  