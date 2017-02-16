10 томов Примакова: в мурманской научной библиотеке вспоминали известного политика

Сегодня в Мурманске, в научной библиотеке провели творческую встречу, посвященную политику Евгению Примакову. Торгово-промышленная палата России выпустила тысячу экземпляров десятитомного издания его трудов. Акцию в мурманской научной библиотеке провели для того, чтобы познакомить читателей с недавно изданным десятитомником.

Политик, академик, экс-президент Торгово-промышленной палаты, бывший министр иностранных дел России, премьер-министр… Примаков сумел отодвинуть Россию от края обрыва после печально знаменитого дефолта. Почему с ним хотел расправиться Борис Березовский и чего добились памятным разворотом самолета над Атлантическим океаном? Ответы на эти вопросы можно найти в книгах Примакова.



Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной думы: «Наша торгово-промышленная палата приняла решение сегодня провести такую встречу в нашей научной библиотеке, представить десятитомник, рассказать, еще раз вспомнить жизнь, я считаю, очень выдающегося человека для России на грани 20-21 века, каким был Евгений Максимович Примаков».

Участники встречи смогли взглянуть на Евгения Примакова не только как на выдающегося государственного деятеля, но и как на обычного человека. В библиотеке состоялся премьерный показ документального фильма о жизни и работе Евгения Максимовича. С экрана прозвучали его собственные воспоминания о детстве и юности, были показаны архивные фотографии и прозвучали песни, написанные на стихи Примакова.