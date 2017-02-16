Актуальная информация о плановых отключениях в Мурманске

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и Единая дежурно-диспетчерская служба сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 16 февраля.

от горячего водоснабжения

с 9 часов 14 февраля до 17 часов 16 февраля – пр. Кольский, 160.

с 9 часов 16 февраля до 16 часов 17 февраля – пр. Кольский, 168, пер. Якорный, 2.

09.00 – 12.00 Верхнеростинское шоссе, 19, 21, 23, 25, 27

от холодного и горячего водоснабжения:

09.00 – 17.00 ул. Ломоносова, 10 (корп. 1, 2), 12, 14

от холодного водоснабжения:

09.00 – 17.00 ул. Фадеев Ручей, 13, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27

от электроснабжения:

09.00 – 11.00 пр. Кольский, 6

пр. Кирова, 49

09.00 – 17.00

ул. Павлова, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 47