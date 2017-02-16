16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Актуальная информация о плановых отключениях в Мурманске

09:0016 февраля 2017Просмотров: 96

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем  водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и Единая дежурно-диспетчерская служба сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 16 февраля.

от горячего водоснабжения

с 9 часов 14 февраля до 17 часов 16 февраля – пр. Кольский, 160.

с 9 часов 16 февраля до 16 часов 17 февраля – пр. Кольский, 168, пер. Якорный, 2.

09.00 – 12.00                                    Верхнеростинское шоссе, 19, 21, 23, 25, 27

от холодного и горячего водоснабжения:

09.00 – 17.00                                   ул. Ломоносова, 10 (корп. 1, 2), 12, 14

от холодного водоснабжения:

09.00 – 17.00                                   ул. Фадеев Ручей, 13, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27

от электроснабжения:

09.00 – 11.00                                   пр. Кольский, 6

                                                         пр. Кирова, 49

09.00 – 17.00                                  

ул. Павлова, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 47

Читайте также
Светлана Ивченко: «Норникель» будет совершенствовать инфраструктуру благотворительности в регионах своего присутствияМурманчанин ограбил прихожанку в храме «Спас на Водах»Нетрезвый мурманчанин угрожал выколоть глаз сотруднику полицииЧто такое фиторазнообразие и сколько в Мурманской области растений?
Судебные приставы выяснили, кто взыскал больше всего алиментовВ квартире на улице Старостина тушили пожарГИБДД разыскивает водителя и очевидцев наезда на ребенкаПолиция Кандалакши разыскивает наркоторговцаНетрезвый житель Ковдора угнал автомобиль, чтобы покататься по городуКольская ГМК улучшает условия хранения нового оборудования
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  