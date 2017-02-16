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Банк России отозвал лицензию у петербургского банка с филиалом в Мурманске

14:1716 февраля 2017Просмотров: 322

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Северо-Западный 1 Альянс Банк».

Лицензия отозвана с 16 февраля, говорится в официальном сообщении регулятора.

Банк имеет санкт-петербургскую прописку. На рынке банковских услуг работает с 1990 года. Имеет два офиса: головной офис находится в Санкт-Петербурге, филиал - в Мурманске.

По величине активов, по данным РИА Рейтинг, банк на 1 января 2017 года занимал 534 место в банковской системе страны.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - ЦБ принял из-за неисполнения кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

Банк, по данным регулятора, размещал средства в низкокачественные активы и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски, сообщает Российская газета.

В результате исполнения требования надзорного органа о создании необходимых резервов на возможные потери размер собственных средств кредитной организации снизился до уровня ниже зарегистрированного уставного капитала.

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