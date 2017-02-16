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Что такое фиторазнообразие и сколько в Мурманской области растений?

11:0016 февраля 2017Просмотров: 80

18 февраля в 15-00 в Мурманской государственной областной научной библиотеке состоится лекция «Фиторазнообразие Мурманской области или что растет на Кольской земле?».

Участники лектория вместе со старшим научным сотрудником Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН Евгением Александровичем Боровичевым смогут поговорить о фиторазнообразии Мурманской области.

Слушатели получить ответы на многие вопросы: о том, что такое фиторазнообразие, сколько в Мурманской области растений, почему в это число попали лишайники и водоросли, есть ли в регионе исчезнувшие (вымершие) растения и многие другие.

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