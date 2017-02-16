Детский сад не откроется. Сроки строительства в Североморске-3 сдвигаются на пару лет

Мурманская антимонопольная служба проверила строительную компания, которая возводит детский садик на 220 мест в Североморске-3. Уже в апреле этого года предполагалось его открыть. Но его строительство было остановлено. По какой причине - и разбирались антимонопольщики.

Строить детский сад взялась компания «Формула Уюта». Странное представление о благополучном дошкольном учреждении. Судя по сугробам, можно сделать вывод, что рабочих здесь не было давно. Контракт на строительство был подписан 25 декабря 2015-го года. Стоимость работ - 200 миллионов рублей. Сейчас все строительно-монтажные остановлены. Подрядчиком грубо нарушены предусмотренные графиком сроки выполнения отдельных этапов работ.



Ксения Воронина, начальник отдела контроля торгов Мурманского УФАС России: «Данная организация подлежит включению в список недобросовестных поставщиков. Сейчас заказчик будет проводить процедуру более короткими способами, для того, чтобы завершить строительство данного садика».



В течение двух лет «Формула Уюта» не может принимать участие в государственных закупках.