Дома на улице Скальная обслуживает не УК, а строительная компания! Успешно?

Лучшей формой управления домами в администрации Мурманска считают ТСЖ. Об этом заявил заместитель начальника управления Октябрьского округа Мурманска Александр Боянжу. Сегодня он проверил, справляются ли со своими обязанностями коммунальщики на улице Скальной.

Улица Скальная, дома 11а, 13а и 15а. Александр Боянжу осматривает территорию двора, контейнерную площадку, проезжу часть и тротуары. Говорит, что считает этот двор показателем добросовестной работы.



Александр Боянжу, заместитель начальника управления Октябрьского округа Мурманска: «Здесь этому двору можно поставить твёрдую четверку, с учётом всех наших снегопадов. Выполняются требования правил благоустройства. Очищена территория. И в принципе для жильцов созданы относительно комфортные условия для выезда-заезда».



Отметил зам начальника управления округа и недостатки. О них он сообщил директору организации ответственной за уборку этой территории. Интересна форма управления этими домами. Жители организовали ТСЖ, а для обслуживания наняли… строительную компанию.



Роман Дубовиченко, директор строительной компании: «Администрация хвалит вас, но на мой взгляд здесь претензий то много, как и в других дворах. - Я могу с гордостью сказать, вот мы работаем 3 года. Вот за 3 года у меня нареканий ни разу не было. Административных штрафов и всего остального у меня нет. Грубо говоря, я практически с администрацией города не знаком, меня не приглашают, потому что нет претензий ко мне».



Журналисты ТВ-21 чем-то особенным выделить этот двор не смогли. Снег свален на газоны. На проезжей части наледь. Многие парковочные места пригодны только для внедорожников, из-за обилия снега на легковушках их не занять. Коммунальщики объясняют, что жители дома не убирают свои авто и почистить зоны парковок сложно. Оценить работу коммунальщиков мы попросили местных жителей.



Светлана Большакова: «Сейчас все-таки получше стало. И мусор вовремя вывозится. Компания меня устраивает».



Геннадий Чайка: «Сегодня хотел выехать с утра, песка не оказалось не у одного дворника. Приходилось машину толкать, тянуть и прочее. Был бы песочек, посыпали бы и сами бы выехали».

Валентина Хуршева: «В принципе, после того, как стали чистить, то приятно посмотреть. Раньше этого не было. - Вообще довольны работой коммунальщиков? - Ну да».



Карина Меликян: «Не, недовольна. Я с того двора, там не чистят, тут еще более менее. - То есть у вас во дворе хуже, чем здесь? - Да, да».



Людей довольных работой коммунальщиков большинство. Александр Боянжу объяснил это именно формой управления - ТСЖ. Говорит, что этот способ гораздо эффективнее и как правило ситуация в таких дворах лучше, чем там где обслуживанием занимаются управляющие компании-гиганты ответственные за уборку сотен домов.