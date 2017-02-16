ГИБДД разыскивает водителя и очевидцев наезда на ребенка

19 января в 14 часов в Мурманске на регулируемом перекрестке в районе дома №141 по пр. Кольский неустановленный водитель, поворачивая направо при выезде на проспект Кольский со стороны ул. Г.Рыбачьего, сбил ребенка, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора со стороны дома № 141 в сторону остановочного комплекса.



После совершения ДТП водитель с места происшествия скрылся.

В результате происшествия мальчик 2008 года рождения получил телесные повреждения и был обслужен в лечебном учреждении амбулаторно, сообщает ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области.



Убедительная просьба очевидцев происшествия, а также водителя транспортного средства обратиться в ОБ ДПС ГИБДД по телефонам 8 (8152) 42-18-45, 40-79-70 либо 127.





