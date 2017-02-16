Как следить за здоровьем в любую погоду?

В конце февраля погода в Мурманске может быть непредсказуемой. Сегодня - плюсовая, завтра - штормовое предупреждение… В такую погоду вирусные инфекции - частые явления, да и хронические заболевания обостряются. О том, как не допустить болезни и улучшить состояние здоровья - в следующем сюжете.

Период вирусных инфекций в этом году затянулся, усилились обострения многих хронических заболеваний у мурманчан. Поэтому физиотерапевтические аппараты могут стать хорошим подарком к праздникам.



Евгения Швец, продавец-консультант магазина «Медтехника для дома»: «Аппараты Елатомского приборного завода уже много десятилетий популярны среди населения нашего региона. Их активно применяют во многих лечебных учреждениях Мурманска и области. Такая популярность связана с их эффективностью и отличными результатами, которые позволяют людям с хроническими заболеваниями улучшить состояние их здоровья».

Например, самый популярный из приборов, выпускаемых компанией «Еламед» - «Алмаг-01». Его применяют для лечения и профилактики остеохондроза, артрита, артроза, заболевании сосудов и гипертонии. Действие его импульсного магнитного поля направлено против отеков, воспаления и боли.



Алмаг-01 имеет 4 индуктора. Именно такое количество «катушек» способно создать необходимое бегущее импульсное магнитное поле для лечебного эффекта. Сейчас на рынке появились некачественные аналоги, поэтому будьте внимательны. При большем количестве катушек такое поле замедляется, что может сделать процесс лечения непредсказуемым.



Клинические испытания приборов компании «Еламед» на базе ведущих клиник страны - Бурденко, Пирогова, Склифосовского подтвердили их эффективность.



Андрей Афанасьев, консультант магазина «Медтехника для дома»: «При участии известных врачей этих клиник разработаны программы по лечению и реабилитации многих «молодеющих» современных заболеваний. Это заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, заболеваний, связанных с нарушением кровообращения, последствий сахарного диабета и многих других».



Для простудных заболеваний применяют аппарат «Унилор 01», который является профилактическим средством, влияющим на иммунитет и не вызывающим побочных эффектов и привыкания.



А для решения деликатных мужских вопросов предназначен аппарат «Мавит» Он воздействует одновременно с помощью магнитного поля, тепла и вибрации.



Купить оригинальные аппараты Елатомского приборного завода можно в магазине «Медтехника для дома» по адресу Полярные зори 25/1. До 23 февраля там проходит выставка-продажа. В это время действуют специальные цены.