Клюшки на лёд! В Мурманске стартовал международный турнир памяти Константина Залетаева

На ближайшие дни мурманский стадион «Строитель» станет ледовой ареной для юных спортсменов, играющих в хоккей с мячом. Сегодня стартовал международный турнир памяти Константина Залетаева.

Это состязание для Мурманска уже стало доброй традицией. С 2007 года начал проводиться турнир ветеранов, с 2011 детско-юношеский. В нем участвуют хоккеисты в возрасте от 10 до 12 лет.



Игорь Морарь, президент федерации по хоккею с мячом в Мурманске: «Это как раз тот возраст, памятуя сам, когда начинал играть в хоккей, когда начинают проявляться те или иные качества. Лидерские, звездные моменты, когда ты понимаешь, что человек может стать большим спортсменом, и это надо развивать».



Турнир посвящен памяти известного хоккеиста, чемпиона мира Константина Залетаева. Когда-то он играл и за сборную Швеции. Поэтому скандинавские страны от приглашения сразиться на мурманском льду никогда не отказываются. В этом году приехали хоккеисты из шведского города Умео. Настрой на турнир у них боевой.



Матс Бэкстром, представитель делегации из Швеции: «Мы хорошо играем в хоккей с мячом, а вот как наши соперники еще увидим. Но есть команды, которые играют лучше нас, поэтому мы будем стараться».



Всего команд восемь. Четыре представляют Мурманск, две из Мончегорска и две из Швеции. Турнир продлится два дня. Уже в пятницу вечером станет известно имя победителя. Матчи будут проходить на стадионе «Строитель». Все желающие могут прийти и поддержать юных хоккеистов.