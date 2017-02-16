Клюшки на лёд! В Мурманске стартовал международный турнир по хоккею с мячом

На ближайшие дни мурманский стадион "Строитель" станет ледовой ареной для юных спортсменов, играющих в хоккей с мячом. Сегодня стартовал международный турнир памяти Константина Залетаева.

Когда-то он играл и за сборную Швеции. Поэтому скандинавские страны от приглашения сразиться на мурманском льду никогда не отказываются. В этом году приехали хоккеисты из шведского города Умео. Настрой на турнир у них боевой.

Всего команд восемь. Четыре представляют Мурманск, две из Мончегорска и две из Швеции. Турнир продлится два дня. Уже в пятницу вечером станет известно имя победителя. Матчи будут проходить на стадионе «Строитель». Все желающие могут прийти и поддержать юных хоккеистов.