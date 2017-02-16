16+
!-2°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Клюшки на лёд! В Мурманске стартовал международный турнир по хоккею с мячом

16:0216 февраля 2017Просмотров: 239

На ближайшие дни мурманский стадион "Строитель" станет ледовой ареной для юных спортсменов, играющих в хоккей с мячом. Сегодня стартовал международный турнир памяти Константина Залетаева.

Когда-то он играл и за сборную Швеции. Поэтому скандинавские страны от приглашения сразиться на мурманском льду никогда не отказываются. В этом году приехали хоккеисты из шведского города Умео. Настрой на турнир у них боевой.

Всего команд восемь. Четыре представляют Мурманск, две из Мончегорска и две из Швеции. Турнир продлится два дня. Уже в пятницу вечером станет известно имя победителя. Матчи будут проходить на стадионе «Строитель». Все желающие могут прийти и поддержать юных хоккеистов.

Читайте также
В Ревде наркополицейские накрыли лабораторию по производству марихуаныДома на улице Скальная обслуживает не УК, а строительная компания! Успешно?Детский сад не откроется. Сроки строительства в Североморске-3 сдвигаются на пару летНе знаешь, как составить схему ДТП? – обратись к народным дружинникам
Российско-норвежский проект «Спатекс». Новые возможности для трудоустройства мурманских инвалидовГрафик работы медицинских организаций в Мурманске на февральских праздникахБолее половины заблокированных российскими властями сайтов продолжают работатьРевнивая мурманчанка ранила ножом своего знакомогоСильнейшие лыжники-гонщики соберутся в АпатитахБанк России отозвал лицензию у петербургского банка с филиалом в Мурманске
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  