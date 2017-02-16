Кольская ГМК улучшает условия хранения нового оборудования

На Мончегорской промплощадке Кольской ГМК завершилась модернизация склада крупного оборудования цеха материально-технического обеспечения. Этот объект имеет для компании важное значение.

Сюда поступают на хранение, а затем распределяются по цехам Компании и подрядным организациям запасные части к промышленному оборудованию, двигатели, запорная арматура, вентиляционное, энергетическое оборудование и т.д.

В складских помещениях площадью около 2,5 тыс. кв. м. произведена замена стен и кровли, установлено новое светодиодное освещение, а также демонтированы старые стеллажи, которые показали свою неэффективность при складировании крупногабаритного нестандартного оборудования.

Сейчас на складе значительно увеличена площадь напольного складирования. Это позволило переместить в крытое складское помещение часть оборудования, которая раньше хранилась на улице, подвергаясь негативному воздействию окружающей среды.

Все погрузо-разгрузочные операции на складе полностью механизированы. Для перемещения грузов используется специальная техника - авто и электропогрузчики, мостовой кран.