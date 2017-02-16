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Лучшей формой управления домами в администрации Мурманска считают ТСЖ

14:1616 февраля 2017Просмотров: 274

ТСЖ и небольшие управляющие компании работают значительно лучше своих коллег, из компаний,  обслуживающих сотни домов. Так считает  заместитель начальника управления Октябрьского округа Мурманска Александр Боянжу. 

Сегодня он выехал на проверку содержания домов 11а, 13а и 15а на улице Скальной. Работу коммунальщиков оценил на 4 балла. Александр Боянжу считает  этот двор показателем добросовестной работы, но также указал и на недостатки. Интересна  сама  форма управления этими домами. Люди организовали ТСЖ, а для обслуживания наняли… строительную компанию. 

Журналисты ТВ-21 чем-то особенным выделить этот двор не смогли.  Кучи снега свалены на газоны. На проезжей части наледь. Многие парковочные места пригодны только для внедорожников, из-за обилия снега на легковушках их не занять.

Коммунальщики объясняют, что жители дома не убирают свои авто и почистить зоны парковок сложно. 

Большинство жителей этих домов работой строительной компании довольны, говорят, что раньше убирали намного хуже. 

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