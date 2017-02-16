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Любая информация, практически «он-лайн»

20:0616 февраля 2017Просмотров: 119

Теперь получить справку или расчетный листок работникам «Кольской ГМК», дочернего предприятия компании «Норникель», стало гораздо проще. На территории предприятия работают специализированные киоски самообслуживания.

Киосками самообслуживания эти аппараты называют потому, что сотрудники компании могут самостоятельно получать информацию о зарплате или количестве неиспользованных дней отпуска, а также заказать любые справки или распечатать расчетный листок.

Анастасия Перфильева, директор департамента персонала «Кольской ГМК»: «Не обращаясь в отдел кадров администрирования, не тратя свое время, просто по пути с работы. Киоски расположены таким образом, что они находятся по ходу движения работников с работы на работу».

Сначала киосков было всего два, работали в пробном формате, но за короткое время они стали востребованы, поэтому их количество увеличили. Сейчас киосков самообслуживания 17. Расположены они не только на мончегорской площадке, но и в Заполярном и Никеле.

Анастасия Перфильева, директор департамента персонала «Кольской ГМК»: «В нашей отрасли мы, наверное, вторая компания, которая это делает, но первая компания по числу сервисов, которые доступны этому киоску. Я всегда у этих киосков вижу людей, это значит, что сервис пользуется популярностью, и мы в дальнейшем будем его развивать».

Сейчас наиболее востребованные функции киоска - это печать расчетного листка, заказ справок и просмотр собственных персональных данных. По словам директора департамента персонала Кольской ГМК Анастасии Перфильевой, в будущем, с помощью таких аппаратов сотрудники компании смогут заказать себе билеты к месту отдыха и обратно и даже сразу же оплатить. Быстро и удобно.

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