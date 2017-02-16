Не знаешь, как составить схему ДТП? – обратись к народным дружинникам

Попал в ДТП и не знаешь, как правильно составить схему? Выручат дружинники. Три года назад к нам вернулось понятие «Народная дружина». И теперь добровольцы постоянно помогают полицейским разбираться на местах аварий, ходят с ним в рейды и следят за порядком.

Председатель народной дружины «Заполярье» Евгений Шумский на месте стыковки замеряет расстояние между машинами. Вместе с другими добровольцами все фотографируют, составляет схему. Теперь водители могут спокойно ехать в ГАИ и оформлять документы. По правилам, если авария несерьезная и пострадавших нет, участники должны сами рисовать схемы. Вот только многие понятия не имеют, как это делать.



Евгений Шумский, председатель народной дружины «Заполярье»: «Участники ДТП, которым мы оказываем помощь экономят свое время, так как мы быстро оформляем и они перемещаются в ГАИ и получают все необходимые процессуальные документы. Мы ликвидируем пробки, которые образуются на месте происшествия. То есть, буквально несколько минут, и движение на данном участке возобновляется».



Кроме помощи на дорогах, дружинники участвуют в рейдах, вместе с полицейскими патрулируют улицы, следят за порядком во время массовых и спортивных праздников. Всего в Мурманской области созданы 17 народных дружин и 8 общественных объединений правоохранительной направленности.

300 человек помогают сотрудникам полиции. И делают это бесплатно. Как говорится, по зову сердца.