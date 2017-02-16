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Нетрезвый мурманчанин угрожал выколоть глаз сотруднику полиции

11:1516 февраля 2017Просмотров: 108

Следственным комитетом по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Мурманска, обвиняемого в оскорблении представителя власти и угрозе применения к нему насилия.

28 октября 2016 года дорожная полиция остановила мурманчанина, который управлял автомобилем, будучи нетрезвым.

Находясь в служебном автомобиле ГИБДД, он неоднократно высказал угрозы применения шариковой ручки, которую держал в правой руке.

Мужчина грозил выколоть глаз сотруднику полиции, а также публично оскорбил его, высказав в присутствии посторонних граждан нецензурные выражения в неприличной форме, что унижало честь и достоинство правоохранителя.   

На стадии предварительного следствия обвиняемый осознал вину и дал признательные показания.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает пресс-служба Следственного комитета. 

 

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