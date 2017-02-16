Нетрезвый житель Ковдора угнал автомобиль, чтобы покататься по городу

Дорожная полиция, находясь на маршруте патрулирования, остановили автомобиль «ВАЗ», который двигался с нарушением ПДД.

Оказалось, что водитель пьян.

Сотрудники дорожной полиции установили, что 22-летний житель Ковдора был лишен прав за нетрезвое вождение. Также у него отсутствовали документы на автомобиль.

Молодого человека доставили в отдел полиции. Автомобиль, на котором он совершил поездку, был угнан, настоящий владелец автомобиля не знал об этом.

Подозреваемый пояснил сотрудникам полиции, что он решил прокатиться по городу, поэтому угнал автомобиль.

Было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД России по Мурманской области.