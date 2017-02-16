Педагоги и учёные обмениваются опытом в экологическом просвещении школьников

Меньше теории, больше практики и детям будет легче узнать окружающий мир. Так считают педагоги школы из посёлка Раякоски. Там состоялся семинар по экологическому просвещению, который организовали научные сотрудники заповедника «Пасвик».

Развитие творческого потенциала - учеников, родителей, педагогов - тема семинара. Проводят его - научные сотрудники заповедника «Пасвик». В гости приехали преподаватели начальной школы, учителя по биологии и географии, представители администрации.



Оксана Кротова, методист отдела экологического просвещения: «Можно сказать, что эта школа в Раякоски - лесная. Можно выходить, проводить уроки на улице. Можно выйти на улицу и посчитать животных. Не просто наблюдать в окно, а выбежать на улицу и на практике всё это потрогать, пощупать и увидеть. Этим учителям как раз такая возможность предоставляется. Здесь можно увидеть - как можно было бы всё организовать».



Собирают батарейки, отправляют их на утилизацию, выращивают грибы для научных экспериментов, учатся узнавать зверей по следам. Ученики школы в посёлке Раякоски каждый день познают природу и делают что-то ей во благо. Меньше теории, больше практики и уроков на свежем воздухе - уверены педагоги. Так дети запоминают всё намного быстрее. Этим опытом обучения учителя школы и научные сотрудники заповедника «Пасвик» делятся с коллегами из Печенгского района.



Оксана Кротова, методист отдела экологического просвещения: «Это место выигрывает во всём просто. В Раякоски можно проводить уроки на улице. Можно прямо сейчас выходить на улицу и определять по следам - кто только что прошёл. Вчера в обеденное время ходили куропатки. А ко мне подходит человек и говорит: Вы что, прикармливаете здесь их?»



Каждый год, здесь, под открытом небом разбивает лагерь экологический отряд. В этом году планируется несколько трёхдневных экспедиций, в которых школьники будут наблюдать за природой и делать записи. А многолетним результатом работы научных сотрудников заповедника «Пасвик» посвящена книга - «Фенологический атлас растений». Ученые оформили свои наработки в красочное издание благодаря проекту «Развитие научно-информационной базы заповедника «Пасвик».

Этот проект - один из победителей конкурса социальных инициатив, организованного «Норникелем» по программе «Мир новых возможностей». Атлас будет интересен и полезен специалистам заповедников, школьникам, студентам, педагогам школ и вузов, а также биологам и любителям природы. Новое издание уже представили педагогическому сообществу Печенгского района. Сейчас научные сотрудники работают над серией интересных публикаций, которые будут представлены в течение года.



Наталья Поликарпова, заместитель директора заповедника «Пасвик» по научной работе: «Мы будем проводить кольцевание птиц, мы будем проводить обследование водных экосистем, это дополнительно в этом году будет сделано. Будут проведены углублённые исследования грибов и лишайников, мы заканчиваем исследование грибов и лишайников, это проводится много лет у нас и мы планируем издать монографию. Возможно, это будет сделано в 2018 году».



Вся это работа проводится как для охраны природы, так и для того,что бы люди знали и содействовали этой работе. Кроме этого, в этом году сотрудники заповедника «Пасвик» планируют создать виртуальную версию заповедника. Цифровая модель рельефа позволит более детально изучить местность и понять - как ещё можно использовать данные в экологическом просвещении.