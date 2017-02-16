Подвиг норвежских партизан, признанный лишь в 90-х годах прошлого века

Первый кинофестиваль «Северный характер. Уроки истории» в норвежском Вардё прошёл успешно на минувшей неделе. И сегодня программа «Вовремя» на ТВ21+ расскажет подробнее о том, как это было, а также, какие ещё результаты в ближайшем будущем принесёт российско-норвежское сотрудничество.

Сегодня в программе «Вовремя»:

Сергей Гончаров, заместитель председателя Мурманского областного отделения Русского географического общества: «Норвегия - это небольшая страна. Она очень сильно неоднородна. И в плане идеологическом, политическом».

Зачем нужен кинофестиваль «Северный характер. Уроки истории», и кто приходил на него, смотреть и обсуждать фильмы?

Чем занимается русско-норвежская экспертная группа, кто в неё входит и какие результаты приносит это сотрудничество? А также, что такое «маршруты памяти» и для что в перспективе они могут принести?



Сергей Гончаров, заместитель председателя Мурманского областного отделения Русского географического общества: «Говорят, что нужно развивать внутренний и трансграничный туризм, но не многим понятно, на основе каких маркеров это надо делать. Военная история - это очень всеобъемлющее понятие».



Обо всём этом, сегодня в программе «Вовремя» на телеканале ТВ21+, в 20:30. Ищите нас на 22 кнопке в сети «Ростелеком» и спрашивайте у вашего кабельного оператора.