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Полное видео программы «Новости»

20:0016 февраля 2017Просмотров: 141

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 16 февраля 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Парник с кустами в тайной кладовой и сушеные наркотики в бутылках. Наркосбытчицу из Мончегорска взяли с поличным.

Детский сад в Североморске-3 превратился в недострой. Компания не выполнила условия контракта, дошкольное учреждение в апреле не откроется.

Российско-норвежский проект «Спатекс» в действии. Инвалиды в Мурманске получили новую возможность трудоустройства и социальной адаптации.

Меньше теории, больше практики. Педагоги и учёные обмениваются опытом в экологическом просвещении школьников.

Всеми забытые и оставленные в далеком прошлом театральные машины оживают! Концерт-открытие «Баренц спектакля»: как это было?

Клюшки на лёд! В Мурманске стартовал международный турнир памяти Константина Залетаева.

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