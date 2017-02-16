Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 16 февраля 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Парник с кустами в тайной кладовой и сушеные наркотики в бутылках. Наркосбытчицу из Мончегорска взяли с поличным.



Детский сад в Североморске-3 превратился в недострой. Компания не выполнила условия контракта, дошкольное учреждение в апреле не откроется.

Российско-норвежский проект «Спатекс» в действии. Инвалиды в Мурманске получили новую возможность трудоустройства и социальной адаптации.



Меньше теории, больше практики. Педагоги и учёные обмениваются опытом в экологическом просвещении школьников.



Всеми забытые и оставленные в далеком прошлом театральные машины оживают! Концерт-открытие «Баренц спектакля»: как это было?



Клюшки на лёд! В Мурманске стартовал международный турнир памяти Константина Залетаева.

