Прогноз погоды по Мурманской области на 17 февраля

Облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный, днем в центральных районах сильный снег. Ветер ночью слабый, днем восточный, северо-восточный 7-12 м/с, поземок. Температура воздуха -2 -7°, ночью при прояснениях до -12°. Гололедица.

Прогноз погоды на 17 февраля по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -2..-4 -2..-4 небольшой снег снег Умба -2..-4 -2..-4 небольшой снег снег Полярные Зори -2..-4 -2..-4 небольшой снег снег Апатиты -7..-9 -2..-4 без осадков снег Кировск -7..-9 -2..-4 без осадков снег Ковдор -2..-4 -2..-4 снег снег Мончегорск -3..-5 -2..-4 небольшой снег небольшой снег Ловозеро -7..-9 -2..-4 без осадков небольшой снег Оленегорск -6..-8 -2..-4 без осадков небольшой снег Никель -2..-4 -2..-4 снег снег Заполярный -2..-4 -2..-4 снег снег Североморск -2..-4 -2..-4 снег снег Мурманск -2..-1 -2..-4 снег снег

Прогноз температуры воздуха по г. Мурманску на 17 февраля