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Прогноз погоды по Мурманской области на 17 февраля

13:2016 февраля 2017Просмотров: 319

Облачная с прояснениями погода.  Небольшой, местами умеренный, днем в центральных районах сильный снег. Ветер ночью слабый, днем восточный, северо-восточный 7-12 м/с, поземок. Температура воздуха -2 -7°, ночью при прояснениях до -12°. Гололедица.

Прогноз погоды на 17 февраля по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-2..-4

-2..-4

небольшой снег

снег

Умба

-2..-4

-2..-4

небольшой снег

снег

Полярные Зори

-2..-4

-2..-4

небольшой снег

снег

Апатиты

-7..-9

-2..-4

без осадков

снег

Кировск

-7..-9

-2..-4

без осадков

снег

Ковдор

-2..-4

-2..-4

снег

снег

Мончегорск

-3..-5

-2..-4

небольшой снег

небольшой снег

Ловозеро

-7..-9

-2..-4

без осадков

небольшой снег

Оленегорск

  -6..-8

-2..-4

без осадков

небольшой снег

Никель

-2..-4

-2..-4

снег

снег

Заполярный

-2..-4

-2..-4

снег

снег

Североморск

-2..-4

-2..-4

снег

снег

Мурманск

-2..-1

-2..-4

снег

снег

 

Прогноз температуры воздуха по г. Мурманску на 17 февраля

Температура воздуха

утром  -2..-4

днем -2..-4

вечером -2..-4

Осадки

снег

снег

снег
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