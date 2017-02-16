Прогноз погоды по Мурманской области на 17 февраля

Облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный, днем в центральных районах сильный снег. Ветер ночью слабый, днем восточный, северо-восточный 7-12 м/с, поземок. Температура воздуха -2 -7°, ночью при прояснениях до -12°. Гололедица.
Прогноз погоды на 17 февраля по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-2..-4
|
-2..-4
|
небольшой снег
|
снег
|
Умба
|
-2..-4
|
-2..-4
|
небольшой снег
|
снег
|
Полярные Зори
|
-2..-4
|
-2..-4
|
небольшой снег
|
снег
|
Апатиты
|
-7..-9
|
-2..-4
|
без осадков
|
снег
|
Кировск
|
-7..-9
|
-2..-4
|
без осадков
|
снег
|
Ковдор
|
-2..-4
|
-2..-4
|
снег
|
снег
|
Мончегорск
|
-3..-5
|
-2..-4
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Ловозеро
|
-7..-9
|
-2..-4
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Оленегорск
|
-6..-8
|
-2..-4
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Никель
|
-2..-4
|
-2..-4
|
снег
|
снег
|
Заполярный
|
-2..-4
|
-2..-4
|
снег
|
снег
|
Североморск
|
-2..-4
|
-2..-4
|
снег
|
снег
|
Мурманск
|
-2..-1
|
-2..-4
|
снег
|
снег
Прогноз температуры воздуха по г. Мурманску на 17 февраля
|
Температура воздуха
|
утром -2..-4
|
днем -2..-4
|
вечером -2..-4
|
Осадки
|
снег
|
снег
|
снег