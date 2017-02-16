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Ревнивая мурманчанка ранила ножом своего знакомого

15:2116 февраля 2017Просмотров: 246

В мурманскую полицию поступило сообщение из больницы о госпитализации мужчины 1989 года рождения с проникающим ножевым ранением.

В квартиру, из которой медработники забрали потерпевшего, прибыли сотрудники полиции и установили, что ранение мужчине нанесла владелица квартиры - мурманчанка 1990 года рождения.

Ранее не судимая безработная северянка призналась сотрудникам полиции, что ударила ножом своего знакомого в ходе конфликта, возникшего на почве ревности.

Они вместе распивали спиртные напитки в вечернее время, и внезапно началась ссора.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Девушке грозит до 10 лет заключения.

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