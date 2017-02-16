16+
!-2°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Россия, Норвегия и Финляндия договорились о совместном использовании озера Инари

12:5416 февраля 2017Просмотров: 159

В Санкт-Петербурге уполномоченные от России, Финляндии и Норвегии обсудили вопросы, связанные с регулированием водного режима озера Инари, и подписали соответствующий протокол на 1 полугодие 2017 года, сообщает fontanka.fi.

Российскую сторону представляли заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту ПАО «ТГК-1» Геннадий Семенов и директор филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» Станислав Назаров.

Озеро Инари расположено на территории Финляндии и является естественным водохранилищем для российских и норвежских ГЭС, построенных на реке Паз. Энергетики и экологи согласовали график попусков с учетом технического обслуживания гидроэлектростанций, дали прогноз приточности весной 2017 года и уделили внимание вопросам изменения климата, влияющего на гидропользование.

«Уникальное трехстороннее сотрудничество длится с 1959 года. Все это время стороны тесно сотрудничают и достигают взаимопонимания благодаря решению одной общей важной задачи по сохранению флоры и фауны одного из крупнейших водоемов Европы», - отметил Геннадий Семенов.



Читайте также
В Ревде наркополицейские накрыли лабораторию по производству марихуаныДома на улице Скальная обслуживает не УК, а строительная компания! Успешно?Детский сад не откроется. Сроки строительства в Североморске-3 сдвигаются на пару летНе знаешь, как составить схему ДТП? – обратись к народным дружинникам
Российско-норвежский проект «Спатекс». Новые возможности для трудоустройства мурманских инвалидовГрафик работы медицинских организаций в Мурманске на февральских праздникахКлюшки на лёд! В Мурманске стартовал международный турнир по хоккею с мячомБолее половины заблокированных российскими властями сайтов продолжают работатьРевнивая мурманчанка ранила ножом своего знакомогоСильнейшие лыжники-гонщики соберутся в Апатитах
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  