Россия, Норвегия и Финляндия договорились о совместном использовании озера Инари

В Санкт-Петербурге уполномоченные от России, Финляндии и Норвегии обсудили вопросы, связанные с регулированием водного режима озера Инари, и подписали соответствующий протокол на 1 полугодие 2017 года, сообщает fontanka.fi.

Российскую сторону представляли заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту ПАО «ТГК-1» Геннадий Семенов и директор филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» Станислав Назаров.

Озеро Инари расположено на территории Финляндии и является естественным водохранилищем для российских и норвежских ГЭС, построенных на реке Паз. Энергетики и экологи согласовали график попусков с учетом технического обслуживания гидроэлектростанций, дали прогноз приточности весной 2017 года и уделили внимание вопросам изменения климата, влияющего на гидропользование.

«Уникальное трехстороннее сотрудничество длится с 1959 года. Все это время стороны тесно сотрудничают и достигают взаимопонимания благодаря решению одной общей важной задачи по сохранению флоры и фауны одного из крупнейших водоемов Европы», - отметил Геннадий Семенов.







