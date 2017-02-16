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Российско-норвежский проект «Спатекс». Новые возможности для трудоустройства мурманских инвалидов

20:0716 февраля 2017Просмотров: 375

Трудоустройство и социальная адаптация инвалидов - стало предметом тесного сотрудничества двух стран: России и Норвегии. Норвежцы в Мурманске открыли специальный магазин, где теперь смогут работать люди с ограниченными возможностями.

Проект под названием «Спатекс» Международная благотворительная организация «Армия спасения» реализует в Мурманской области совместно с центром занятости населения.

Магазин «Спатекс» занял помещение в Первомайском районе Мурманска. Сюда любой желающий может принести ставшие ненужными вещи: одежду, обувь, бытовую технику, посуду, всевозможные аксессуары. Здесь, в специальном цехе, товар сортируют и готовят к повторному использованию. Если необходимо, стирают, чистят, утюжат, отпаривают. И только после этого вещи попадают на прилавки.

Любовь Петина, директор магазина «Спатекс»: «Очень отрадно то, что жители нашего города с удовольствием приносят в дар вещи, которые им не нужны. Фактически по эконом-варианту можно сменить себе гардероб несколько раз. Они нам об этом говорят, ну и нам очень приятно, что мы можем каким-то образом помогать друг другу».

Но главная польза этого проекта в том, что рабочие места в «Спатексе» смогли получить люди с ограниченными возможностями. Для них это и трудовая практика, и социальная адаптация, и возможность получать заработную плату. Мурманчанин Андрей Кулеш благодаря проекту стал одним из первых сотрудников магазина.

Андрей Кулеш, продавец-консультант: «Это, безусловно, очень полезный опыт. Во-первых, это позволяет больше узнать людей, позволяет развиться в общении».

Карштейн Кристиансен, руководитель российско-норвежского проекта «Спатекс»: «Это проект для людей, которым очень сложно получить обычную работу. 13 лет назад в Киркинесе мы открыли такой же магазин. Наш опыт понравился коллегам из Мурманска и мы начали сотрудничать с центром занятости населения. Мы пытаемся чему-то научиться друг у друга и помочь друг другу через границу».

Финансируют проект «Спатекс» обе стороны: и Норвегия, и Россия. Норвежцы обязаны обеспечить своим сотрудникам минимальную заработную плату. В Мурманской области это 14 тысяч 281 рубль в месяц. Плюс к этому Центр занятости ежемесячно выплачивает участнику проекта либо пособие по безработице (6,860), либо материальную помощь - до 2х тысяч, либо и то и другое в зависимости от категории гражданина. Деньги на это предусмотрены специальной региональной программой.

Павел Ченский, директор Центра занятости населения Мурманска: «Мы сейчас имеем социально ответственного работодателя, который в классическом виде занимается не только приемом на работу инвалидов, а занимается их социальной трудовой адаптацией. Если мы возьмем в среднем хотя бы 3 рабочих места или 5 рабочих мест, и возьмем договор по 2-3 месяца, то мы понимаем, что это уже десятки счастливых граждан».

Только в этом году по Программе трудоустройства инвалидов работу уже получили 5 человек. После того, как они пройдут стартовый этап трудовой адаптации, можно будет претендовать на постоянное рабочее место. 

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