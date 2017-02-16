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Судебные приставы выяснили, кто взыскал больше всего алиментов

10:4516 февраля 2017Просмотров: 69

В УФССП России по Мурманской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Судебные приставы - детям».

В региональном этапе Конкурса приняли участие 9 судебных приставов-исполнителей Мурманской области.

Члены комиссии, рассмотрев результаты деятельности конкурсантов, приняли решение о присуждении 1 места судебному приставу-исполнителю отдела судебных приставов Октябрьского округа г. Мурманска Юлии Кузнецовой, 2 место присудили судебному приставу-исполнителю ОСП г. Полярные Зори Ларисе Дьячишиной и 3 место заняла судебный пристав-исполнитель ОСП Ленинского округа г. Мурманска Раиса Раецкая.

Для проведения конкурсных испытаний и определения победителей II этапа Конкурса результаты победителей регионального этапа направлены в Санкт-Петербург. Итоги II этапа станут известны в конце марта, сообщает пресс-служба пресс-служба УФССП России по Мурманской области.

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