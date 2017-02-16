Телепрограмма на 17 февраля (пятница)

Пятница, 17 февраля 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

07:00 Мультимир (6+)

Трактаун.

Фиксики.

Бюро находок.

07:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

08:00 Новости ТВ-21 (16+)

08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Новости ТВ-21 (16+)

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

11:00 Судебная колонка. 7, 8 серии. Сериал (16+)

Россия. 2007 г.

Детектив.

В ролях: Ольга Павловец, Даниил Страхов, Евгений Князев, Виктория Фишер, Ирина Купченко, Владимир Меньшов, Алексей Васильев, Сергей Бадичкин, Сергей Агудашин

Елена Антоненко.

Выпускница журфака Дарья Иванова работает в популярном еженедельнике. Несмотря на очевидные успехи, считает нынешнее занятие пустым и ненужным, а потому стремится поработать в жанре журналистского расследования. Однажды ей предоставляется такой шанс. И хотя девушка имеет только весьма общие представления об юриспруденции, она очень хочет сделать карьеру, а работа в популярной газете — отличная стартовая площадка. К тому же у Дарьи есть жених — следователь городской прокуратуры Антон Никитин. Рассчитывая на его помощь, Дарья становится ведущей «Судебной колонки».

13:00 Новости ТВ-21 (16+)

13:30 ВОВРЕМЯ (16+)

14:00 Сенсация или провокация? Сверхвозможности человека. Документальный цикл (16+)

Медики утверждают: человек способен на большее. Потенциально он гораздо сильнее, умнее и выносливее, чем принято думать. Что же нам мешает проявлять наши сверхвозможности? Ученые отвечают на этот вопрос неожиданно - всему виной наши чувства, то есть наши привычные представления о нас самих. Мозг бережет нас и не дает проявить себя во всей красе. На что же способен человек и какие чудеса он сможет совершать, если ему выключить программу самосохранения, заложенную природой и естественным отбором много тысяч лет назад? Что будет с миром, если человек получит возможность воспринимать мир без ограничений? Сделают ли эти знания нас по-настоящему счастливыми или же восприятие новых реальностей превратит нашу жизнь в кромешный ад?

14:51 Познавательная программа (12+)

Кораллы и океаны.

15:00 Новости ТВ-21 (16+)

15:15 Телегазета (12+)

15:32 Мультимир (6+)

Падал прошлогодний снег.

КОАПП. Что услышала медуза?

16:00 Новости ТВ-21 (16+)

16:15 Телегазета (12+)

16:32 Загадки нашей Земли. Планета с чувствами. Документальный цикл (16+)

Человечество не должно бояться ни глобальных катастроф, ни каких-либо прогнозов об апокалипсисе. Планета Земля не допустит беспредела! Основоположником такого мировоззрения является профессор Джеймс Лавлок. Вот уже 60 лет он изучает взаимосвязь нашей планеты и остальной Вселенной. Именно Лавлок выдвинул сенсационную теорию «Живой Земли», согласно которой планета сама регулирует жизненные процессы. Эта теория гласит: планета Земля - не только живое, но и разумное существо, способное чувствовать, переживать и даже мыслить!!!

17:20 Познавательная программа (12+)

Что такое магнитные полюсы?

17:25 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

17:30 Из коллекции ТВ-21 (16+)

Беломорское лето. Заполярное лето редко радует хорошей погодой. То северный ветер задует, то дождь зарядит на неделю, а то и снег может выпасть. Но все же бывают дни, когда природа дарит нам тепло, да такое, будто и не в Заполярье вовсе. Об одном таком лете – жарком, солнечном - и рассказывает этот фильм.

17:45 Познавательная программа (12+)

Кораллы и океаны.

Большой адронный коллайдер.

18:00 Телегазета (12+)

18:30 Основной элемент. Крутые стволы. Документальный цикл (16+)

Какие бывают виды личного оружия? Холодного и огнестрельного, старинного и современного. Фильм расскажет о производстве отечественной снайперской винтовки Т-5000, ее испытаниях и стрельбе по неожиданным мишеням.

18:59 Познавательная программа (12+)

Что такое магнитные полюсы?

Что мы знаем об океанах?

19:10 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Заповедный край на границе двух стран.

Заповедник. Туристские тропы Заполярья.

Заповедник. Дальние Зеленцы.

19:31 Мультимир (6+)

Трактаун.

Фиксики.

Бюро находок.

20:00 Новости ТВ-21 (16+)

20:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

21:00 Мастер. Художественный фильм (16+)

США. 2012 г.

Драма.

В ролях: Хоакин Феникс, Филип Сеймур Хоффман, Эми Адамс, Лора Дерн.

Новый фильм режиссера Пола Томаса Андерсона. Демобилизованный моряк с загадочным прошлым не может найти места в послевоенной Америке. Он меняет одну работу за другой, пока случайно не знакомится с харизматичным создателем религиозного культа, известным писателем и философом. К удивлению приверженцев модного учения, их гуру делает агрессивного маргинала своим ближайшим помощником. По мере того как новая вера завоевывает поклонников, бывший бродяга начинает задаваться вопросами о том, во что он верит, и кем является его наставник на самом деле. Но некоторым тайнам лучше оставаться нераскрытыми…

23:25 Юбилейный вечер Олега Анофриева. Запись 2010 г. (16+)

Торжественный вечер, посвященный 80-летию актера, певца и композитора Олега Анофриева, создателя любимых отечественных киношлягеров.

01:02 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

Мой учитель. Дмитрий Бекреев. Своя вертикаль. Фильм ТК «С-1», г.Сургут.

Хранители традиций. Тимофей Молданов. Фильм ОТРК «Югра», г. Ханты-Мансийск.

02:02 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Марафон жизни. Пережившая блокаду Ленинграда, Майа Клименко только в движении и спорте находит излечение от всех своих недугов. И даже влюбляется в свои 80 лет.

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Коми Лапландия. Фильм о лапландской диаспоре коми (зырянского) народа. Как они живут? Помнят ли покинутую родину? Не забыты ли язык и традиции?

Слышать сердцем. Фильм о природе дружбы, любви и близости.

Волшебник. Супругов Ивановых когда-то объединила страсть к лошадям. А недавно они отказались от своих основных профессий, купили коня по кличке Волшебник и полностью посвятили себя работе с лошадьми.

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:33 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Золотые дайки. История о начале добычи золота в России шахтовым методом.