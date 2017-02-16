В Ревде наркополицейские накрыли лабораторию по производству марихуаны

Килограмм конопли. Сама выращивала, сама торговала. Сотрудники мончегорского наркоконтроля задержали женщину, которая устроила в своей квартире подпольный цех по выращиванию марихуаны.

На кадрах оперативной съемки - зеленые кусты марихуаны, бережно обогреваемые специальными лампами. Эту нарколабораторию полицейские обнаружили в поселке Ревда. Ее организовала 34-летняя жительница Мончегорска. Задержали женщину с поличным, после того, как она продала около грамма наркотика, выращенного в этой самой подпольной лаборатории. К занятию нелегальным бизнесом она подошла серьезно.

Парник с кустами конопли установила в тайной кладовке. Высушенные и измельченные побеги растения женщина хранила в пластиковых бутылках. Всего во время обыска полицейские изъяли более килограмма марихуаны.



Марина Шихова, начальник пресс-службы УМВД по мурманской области: «В настоящее время по факту сбыта в отношении подозреваемой возбуждено и расследуется уголовное дело. По факту хранения и культивирования наркосодержащего растения проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение».



Задержанной наркосбытчице грозит до 8 лет лишения свободы.