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В Ревде наркополицейские накрыли лабораторию по производству марихуаны

20:1116 февраля 2017Просмотров: 296

Килограмм конопли. Сама выращивала, сама торговала. Сотрудники мончегорского наркоконтроля задержали женщину, которая устроила в своей квартире подпольный цех по выращиванию марихуаны.

На кадрах оперативной съемки - зеленые кусты марихуаны, бережно обогреваемые специальными лампами. Эту нарколабораторию полицейские обнаружили в поселке Ревда. Ее организовала 34-летняя жительница Мончегорска. Задержали женщину с поличным, после того, как она продала около грамма наркотика, выращенного в этой самой подпольной лаборатории. К занятию нелегальным бизнесом она подошла серьезно.

Парник с кустами конопли установила в тайной кладовке. Высушенные и измельченные побеги растения женщина хранила в пластиковых бутылках. Всего во время обыска полицейские изъяли более килограмма марихуаны.

Марина Шихова, начальник пресс-службы УМВД по мурманской области: «В настоящее время по факту сбыта в отношении подозреваемой возбуждено и расследуется уголовное дело. По факту хранения и культивирования наркосодержащего растения проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение». 

Задержанной наркосбытчице грозит до 8 лет лишения свободы.

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