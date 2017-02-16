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Весь плавсостав российского флота вскоре будет состоять исключительно из контрактников

09:2416 февраля 2017Просмотров: 113

Мальчишек, которые мечтают послужить «срочку» на боевом корабле или подводной лодке, похоже, вскоре ждет разочарование. Весь плавсостав Военно-морского флота России, рассказали в военном ведомстве, в ближайшей перспективе будет состоять исключительно из числа контрактников.

Такая задача перед адмиралами поставлена, поскольку на флот все чаще прибывают современные эсминцы, крейсеры и субмарины, оснащенные по самому последнему слову техники.

И управиться со сложными электронными системами срочнику, который в армию пришел всего на один год, будет проблематично, сообщает Российская газета.

Поэтому тем, кто мечтает о службе на море, придется заключать с минобороны контракт и вникать в профессию особо тщательно.

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