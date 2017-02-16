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Жительница Мончегорска попалась с килограммом марихуаны (видео)

12:5616 февраля 2017Просмотров: 362

Оперативникам мончегорской полиции поступила информация о том, что жительница города занимается распространением марихуаны.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в ходе оперативных мероприятий задержали жительницу Мончегорска 1983 года рождения в момент продажи наркотика.

Как выяснилось, северянка продала 0,9 грамма наркотика растительного происхождения. В отношении ранее не судимой жительницы Мончегорска полицейские возбудили уголовное дело.

Сотрудники мончегорского наркоконтроля выяснили, что подозреваемая занималась культивированием конопли в своей квартире в поселке Ревда, где она проживала до недавнего времени до переезда в Мончегорск.

Оперативники выехали в Ревду, и в ходе обыска обнаружили в квартире лабораторию по производству марихуаны.

Полицейские установили, что в помещении была оборудована тайная кладовая, в которой находился специальный парник с кустами конопли, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Высушенные и измельченные побеги растения подозреваемая хранила в пластиковых бутылках. Всего в ходе обыска сотрудники полиции изъяли 4 бутылки общим объемом 7 литров, что может составлять более 1 килограмма марихуаны. Проводится экспертиза.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовных дел. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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