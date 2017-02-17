15 школьников из Мурманска поехали на литературную смену в «Артек»

17 февраля в «Международный детский центр «Артек» для участия в профильной литературной смене «В начале было Слово» отправились 15 обучающихся из Мурманской области.

В смену попали лучшие ученики образовательных организаций, добившиеся успехов в учебной и внеучебной деятельности и ставшие победителями по итогам регионального отбора.

В рамках смены «В начале было Слово» для детей будут открыты литературные мастерские клуба начинающих писателей.

Профессионалы проведут занятия по теории и практике работы с текстами разных видов и жанров литературы (поэзия, проза). Возможно, именно в эту смену участники смогут раскрыть свой писательский потенциал.

Во время пребывания в лагере ребята не пропустят школьную программу, в осенне-зимнее время в «Артеке» продолжается обучение предметам, входящим в школьную программу.

Для ребят будут организованы экскурсии, общие сборы, коллективные творческие дела и репетиции.