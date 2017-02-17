Большинство россиян предложили наказывать водителей высаживающих безбилетных детей

Большинство россиян (79%) считают правильным разрешить ребенку бесплатно доехать до нужной остановки, если он не может заплатить за проезд в общественном транспорте, а 72% граждан считают, что высадивших детей кондукторов и водителей надо штрафовать, сообщает ВЦИОМ.

При этом, одни (38%) говорят о необходимости впоследствии сообщить о случившемся в полицию, указав имя ребенка, другие (41%) - не видят в этом необходимости.

Незамедлительно вызвать сотрудников правоохранительных органов и передать им ребенка считают обязательным 7% участников всероссийского телефонного опроса, проведенного 5-6 февраля среди 1200 респондентов.

В отношении родителей, чьи дети едут в транспорте без билета и денег, 12% россиян предлагают применять штрафные санкции (12%), порицать их публично (9%) или наказать общественными работами (4%). Однако более половины (54%) опрошенных не считают нужным как-либо наказывать родителей.

Случаи выдворения в зимнее время детей из общественного транспорта за безбилетный проезд вызвали негативную реакцию в обществе: почти три четверти россиян (72%) поддержали предложение штрафовать водителей и кондукторов за подобные действия. Против введения штрафов высказались 25% респондентов, сообщает Интерфакс.

За последние месяцы в ряде регионов России случилось несколько инцидентов в общественном транспорте, связанных с проездом школьников. Один из них произошёл в Мурманске.

25 января, когда на улице сильно мело, 10-летняя девочка ехала в автобусе. Из-за проблем с документами кондуктор высадила школьницу на остановке. История тут же стала достоянием интернет-пользователей.