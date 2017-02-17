Читая с душой. Презентация сборника стихов Екатерины Гладышевской

В одном из мурманских пабов состоялся литературный вечер, посвящённый презентации сборнику стихов "Перегорело" Екатерины Гладышевской.

В день перезентации, как говорит сама Екатерина, волновалась сильнее невесты на свадьбе. Немудрено, она мечтала о появлении своего сборника любовной лирики 10 лет.

Катя, как говорится, и поэтесса, и журналистка и просто красавица. А также лауреат региональной литературной премии Баева-Подстаницкого. В прошлом году её сборник стихов выиграл грант от правительства Мурманской области на поддержку издательской деятельности.

В 2015 году на конкурс поступило 7 работ, 3 из них в прозе, 4 – поэзия. В итоге экспертный совет решил материально поддержать издание сборника стихотворений «Перегорело» Екатерины Гладышевской, а так же книги «Зеленая звонница» поэта Александра Чёлпина.

Презентация была долгожданная. Атмосфера - душевной. Автор книги и гости с удовольствием читали стихи собственного сочинения и классиков.

Подробнее о том - как прошёл творческий вечер и почему к микрофону выстроилась очередь - расскажем в понедельник, в программе "Новости" в 19:30.