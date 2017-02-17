16+
!-3°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Детская театральная школа отмечает 20-летний юбилей

18:0017 февраля 2017Просмотров: 43

Детская театральная школа - успешный участник театральных, хореографических, художественных конкурсов выставок и фестивалей  постоянный участник городских праздников и всех значимых событий в жизни Мурманска.

Поздравить образовательное учреждение собрались первые лица нашего города.

С словами поздравления выступил глава Мурманска Дмитрий Филиппов. Администрация города подарила Детской театральной школе 700 тысяч рублей на закупку звукового оборудования.

Сегодня Детская театральная школа вышла за рамки учреждения дополнительного образования. На ее базе сложилась самостоятельная театральная группа. В школе обучается около 700 детей и подростков  в возрасте от 3 до 18 лет. 

Читайте также
В Мурманске открылась обновленная памятная доска Герою Советского Союза Михаилу ИвченкоВ Печенгском районе в метель пропала семейная пара с детьмиВ Кандалакше мужчина ограбил квартиру, в которой делал ремонтВ Мурманске инспектируют железнодорожные переезды
Читая с душой. Презентация сборника стихов Екатерины ГладышевскойВ Мурманской библиотеке соберутся «бобры»Оставят ли мурманчанам полярки и длинный отпуск? Сенатор Чернышенко рассказал о льготахМурманская областная станция переливания крови приглашает доноровПриставам разрешат задерживать злостных неплательщиков алиментовМурманчанин нехитрым способом отобрал у прохожего мобильный телефон
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  