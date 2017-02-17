Детская театральная школа отмечает 20-летний юбилей

Детская театральная школа - успешный участник театральных, хореографических, художественных конкурсов выставок и фестивалей постоянный участник городских праздников и всех значимых событий в жизни Мурманска.

Поздравить образовательное учреждение собрались первые лица нашего города.

С словами поздравления выступил глава Мурманска Дмитрий Филиппов. Администрация города подарила Детской театральной школе 700 тысяч рублей на закупку звукового оборудования.



Сегодня Детская театральная школа вышла за рамки учреждения дополнительного образования. На ее базе сложилась самостоятельная театральная группа. В школе обучается около 700 детей и подростков в возрасте от 3 до 18 лет.