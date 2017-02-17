Газовоз, названный в честь погибшего главы Total, отправится из Мурманска в Сабетту

Первый из серии морских газовозов для проекта «Ямал СПГ» под названием «Кристоф де Маржери», названный в честь погибшего главы Total, отправится в Сабетту. Размеры судна — почти 300 метров в длину и 50 в ширину, при минимальной осадке. Это связано с необходимостью транспортировки больших объемов газа в мелководной Обской губе.

Газовоз стал родоначальником нового типа судов – YAMALMAX. На его борт уже загрузили тестовый объем сжиженного природного газа. Из Мурманска он возьмет курс на Сабетту. Задача первого рейса — испытать судно в реалиях Арктики.

Построенный по стандартам судового класса Arc7 «Кристоф» способен самостоятельно ломать лед толщиной более двух метров, сообщает Znak.Com