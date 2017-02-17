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Мурманчанин нехитрым способом отобрал у прохожего мобильный телефон

14:5117 февраля 2017Просмотров: 153

В полицию за помощью обратился житель города 1968 года рождения с заявлением о совершенном в отношении него преступлении.

Как выяснили полицейские, вечером возле одного из домов по улице Скальная к нему обратился прохожий и попросил воспользоваться мобильным телефон, якобы для вызова экстренной службы.

Однако, завладев мобильным телефоном марки «Гелакси», злоумышленник скрылся. Ущерб, причиненный им потерпевшему, составил 15 тысяч рублей.

Потерпевший описал полицейскими подозреваемого.

Полицейские узнали, что мошенничество мог совершить ранее судимый за грабеж житель Мурманска 1989 года рождения.

Подозреваемый был задержан, изобличен и признался в содеянном.

Похищенное имущество он успел продать, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждено уголовное дело. Виновному в совершении преступлении грозит до двух лет заключения.

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