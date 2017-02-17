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Мурманская областная станция переливания крови приглашает доноров

14:5317 февраля 2017Просмотров: 166

Потребность в эритроцитной массе сейчас увеличилась вдвое. Кровь нужна больным после хирургических операций, пациентам с онкогематологиическими заболеваниями.

Ирина Скворцова, заместитель главного врача Мурманской областной станции переливания крови: «Мы просим доноров. При чем, постоянных, обследованных, здоровых доноров, приходить к нам  на станцию с  первой +, второй +, третьей +  и сдать нам кровь. У нас всегда доноры наши благодарно откликаются на наши просьбы. Я хочу сказать, что у нас в принципе с нашими донорами в Мурманской области, есть очень хороший контакт. Спасибо им огромное за это».

На станции переливания говорят, что вся ситуация под контролем. Пополнять запасы крови сейчас будут за счет приглашения большего количества доноров. Резерв есть.

В Мурманске на тысячу жителей приходится почти 9 доноров. Этот показатель выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. 

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