Мурманские следователи выясняют, кто выложил в интернет фотографию раздетой школьницы

В Мурманской области, в рамках уголовного дела, устанавливается лицо, разместившее в интернете запрещенную фотографию несовершеннолетней девушки.

По данным следствия, 15 февраля 2017 года в апатитский следственный отдел поступило сообщение о факте публичной демонстрации материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних в интернете.

Как выяснилось, 4 февраля, неустановленный интернет-пользователь разместил в доступе для более 500 участников закрытой группы в социальной сети «ВКонтакте», изображение 17-летней местной жительницы, имитирующей действия сексуального характера, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

В настоящее время следствием устанавливается лицо, разместившее материалы с порнографическим изображением несовершеннолетней, выполняются следственные действия, направленные на всестороннее и полное расследование уголовного дела.