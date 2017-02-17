Мурманское УФАС оштрафовало одну из контор микрозаймов на 100 тысяч рублей

Мурманская антимонопольная служба оштрафовала одну из микрофинансовых организаций города на 100 тысяч рублей, сообщается на сайте ведомства.

Основанием для рассмотрения дела послужило обращение северянки. По мнению заявительницы реклама не соответствует требованию рекламного законодательства, так-как содержит лишь процентную ставку за каждый день пользования займом, тогда как требуется указывать ставку в процентах годовых.

УФАС Мурманска согласилось с тем, что реклама не содержит всей существенной для потребителя информации об условиях получения займов, а лишь часть привлекательной информации, что создает впечатление, что какие либо иные условия, влияющие на фактическую стоимость займа, отсутствуют.

Мурманское УФАС признало организацию нарушившей закон о рекламе и наказала её наложением штафа.