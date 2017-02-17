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Мусорные свалки и текущие крыши. Прогулка по Жилстрою

20:0517 февраля 2017Просмотров: 432

Мусор из контейнеров не вывозят несколько недель. Такие жалобы регулярно поступают к нам редакцию из разных районов Мурманска. На днях обратились люди с Жилстроя. Рассказали, что скоро погрязнут в мусоре. Наши корреспонденты Наталья Алексеенко и Константин Кабанец прогулялись по микрорайону и выяснили - одними только полными помойками беды там не ограничиваются.

Деревянная двухэтажка на улице Марата, 10. Контейнеры забиты до предела. И вся площадка превратилась в одну большую свалку крупногабаритного и обычного мусора. По словам жильцов, эта впечатляющая помойка здесь уже несколько недель. И уже не в первый раз такое происходит. Дом обслуживает управляющая компания «Эксплуатация-Сервис».

Юрий Тимофеев: «В прошлом году было, когда здесь целая свалка была. Вы представляете, здесь таксопарк, и машины продаются, и пятое-десятое. Люди, машины. Уже мысль такая, что, может, мусор уже на дорогу выкинуть, перегородить движение. А если не поможет, пойдем к памятнику Бредову, будем там выкидывать мусор».

Прогуливаясь вдоль помоек, звоним в управляющую компанию «Эксплуатация-Сервис», спрашиваем, может, про эти контейнеры просто забыли? Оказывается, все не так печально.

Через несколько дворов - на улице Зеленой - та же картина. И в баках - мусор с горкой, и баки погрязли в отходах.

Галина Якубовская: «Это хорошо, что сейчас зима. Сейчас немного растает, и очень много будет крыс. Все крысы идут в квартиру. У меня вот три кошки спасают меня. Когда тепло, крысы просто заедают. У нас в соседнем доме у женщины была рана. Она проснулась от того, что крыса ее грызет. Было такое».

Если б только в одних помойках была проблема - возмущается Галина Якубовская. Так тут на днях в их доме еще и потоп негаданно-нежданно случился. Правда, пострадала не она, а соседка сверху. Сын ей только комнату отремонтировал. И теперь ремонт утекает в тазики и ведра. В квартире сыро, камера вмиг запотевает, запах жуткий

Валентина Собянина: «Видите, тут у меня тазики, тряпочки. Это мы 10 числа первый раз обратились. Мы ждали, ждали, потом угомонилось все. А 14 опять была оттепель, и опять потекло».

Жильцы рассказывают, в управляющей компании, к слову, здесь тоже работает «Эксплуатация-Сервис», им сказали, что, скорее всего, крыша течет. Нужно ремонтировать. А когда это сделают - неизвестно. Заходим на чердак. В доме он открыт. Как во многих старых домах, кругом все гнилое, мокрое и дырявое.

Вот этот угол расположен как раз над той квартирой, где мы только что были. Немудрено, что ее затапливает. В кровле дыры. Снег на крыше тает, и вся вода течет вниз прямо в комнату.

Галина Якубовская тоже собиралась делать ремонт. Насмотревшись на соседку, пока решила подождать. Женщины говорят: будут настаивать, чтобы крышу привели в порядок. Из этого дома их планировали переселять. Вроде, сначала в 2018, потом дата сдвинулась. В общем, когда переедут отсюда - не знают. А жить так - не хотят.

Пока мы снимали протекающую крышу, на улицах Жилстроя появился мусоровоз. И правда, начали работать. В машину сгрузили все, что в баках. Что рядом - осталось лежать. По всей вероятности, разбросанные пакеты в контейнеры должны собирать дворники, а их в этом районе давно не видели.

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