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Оставят ли мурманчанам полярки и длинный отпуск?

20:0617 февраля 2017Просмотров: 2371

О развитии Арктики, будущем Мурманской области и сохранении социальных гарантий. Сегодня член Совета Федерации России Игорь Чернышенко пообщался с мурманскими журналистами.

Игорь Чернышенко рассказал о своих трудовых буднях в Совете Федерации, в частности, в комитете по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Его работу отметил даже глава правительства Дмитрий Медведев. Одно из направлений деятельности Игоря Чернышенко это развитие арктической зоны. По его словам, закон по Арктике идет сложно.

Игорь Чернышенко, член Совета Федерации России: «Пока в этом законе есть только рамочные понятия: Кольская опорная зона, программа, но нет преференций. Причем речь не идет о том, чтобы деньги давать, а чтобы те, кто активно развивается в арктической зоне им нужно давать какие-то преференции по налогам, по аренде, по тарифам, по таможенным делам, в этом направлении идти можно, а Мурманская область целиком находится в арктической зоне. Это то, о чем в перспективе можно думать и чем мы занимаемся».

В руководстве страны планируют создание Кольской опорной зоны по примеру территорий опережающего развития, как на Дальнем Востоке. Но с новыми законами в условиях ограниченных возможностей, важно сохранить то, что уже много лет успешно работает.

Игорь Чернышенко, член Совета Федерации России: «Северный коэффициент, полярная надбавка, удлиненный отпуск все это дело накладное, и многие северные регионы с подачи бизнесменов приходят, в том числе и в Совет Федерации, и говорят: давайте будем искать поддержку у государства, чтобы оно компенсировало затраты на северное законодательство или будем их как-то сужать. Мы, конечно, стоим горой. Этого делать нельзя. И так север не сильно насыщен хорошими трудовыми ресурсами. И мое понимание, сегодня нужно усилить меры социально-экономического развития северян».

Как сказал Игорь Чернышенко, о конкретных пунктах арктического закона говорить пока рано. В начале марта в Мурманске пройдет заседание рабочей группы по социально-экономическому развитию Арктики, на которой будет присутствовать министр экономического развития России Максим Орешкин.

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