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Полиция разыскивает без вести пропавшего жителя Оленегорска

12:5017 февраля 2017Просмотров: 168

Полиция разыскивает без вести пропавшего Лукашенко Андрея Викторовича, 29.11.1959 г.р., уроженец г. Куйбышева, зарегистрированный и ранее проживавший в  Оленегорске-4 (пос. Нефтяники).

В розыск мужчину объявила его мама в 2015 году, проживающая на территории Московской области.

По оперативным данным, мужчина. покинул территорию Мурманской области в 2006 году.

Всем кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Лукашенко Андрея Викторовича,  просьба сообщить по телефонам 02, 58-536, 58-600, 58-620, 8-906-290-52-56, 8-911-306-35-25.

 

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