Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 17 февраля 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Под окнами выросла помойка, ремонт смыло талым снегом с дырявой крыши. Коммунальный репортаж с Жилстроя, где мокро, грязно и дурно пахнет.



Снимут ли запрет на вылов краба? В Мурманской областной думе обсудили обращение жителей Островного.



Что, если личные интересы противостоят счастью семьи? В картинах жизнь художника Виталия Бубенцова.



Не только зарабатывать, но и решать проблемы населения. В Мончегорске историями успеха делились социальные предприниматели-участники благотворительной программы Норникеля.



Промышленная история в стихах и танцах. Почему сотни норвежских шахтеров потеряли свою работу.