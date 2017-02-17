Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 17 февраля 2017 года.
Сегодня в выпуске:
Под окнами выросла помойка, ремонт смыло талым снегом с дырявой крыши. Коммунальный репортаж с Жилстроя, где мокро, грязно и дурно пахнет.
Снимут ли запрет на вылов краба? В Мурманской областной думе обсудили обращение жителей Островного.
Что, если личные интересы противостоят счастью семьи? В картинах жизнь художника Виталия Бубенцова.
Не только зарабатывать, но и решать проблемы населения. В Мончегорске историями успеха делились социальные предприниматели-участники благотворительной программы Норникеля.
Промышленная история в стихах и танцах. Почему сотни норвежских шахтеров потеряли свою работу.