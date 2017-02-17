Приставам разрешат задерживать злостных неплательщиков алиментов

В Госдуму внесен законопроект о предоставлении судебным приставам права доставлять должников по алиментам в органы службы судебных приставов. После принятия поправок это можно будет делать без сотрудников МВД.

Авторами выступила группа депутатов Госдумы, в том числе председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, сообщает «Российская газета».



- Принятие законопроекта позволит снять с органов внутренних дел функцию по обеспечению доставления и административного задержания лиц, в отношении которых ФССП ведется производство по делам об административных правонарушениях, - сообщают авторы.

Такие поправки нужны в связи с тем, что с прошлого года введена ответственность за неуплату алиментов без уважительных причин в течение двух и более месяцев. С момента вступления в силу этой нормы было возбуждено более 10 тысяч дел, и в результате была погашена задолженность по алиментам на сумму более 34 млн рублей.

Однако должники по алиментам нередко не являются по вызову судебного пристава-исполнителя для наложения штрафа за просрочку платежа, и приставы не имеют права сейчас доставлять их к себе для наложения штрафа.

Приставам приходится обращаться к сотрудникам органов внутренних дел, что замедляет процесс производства по делу об административном правонарушении, создает дополнительную нагрузку на полицию, указывают авторы.





