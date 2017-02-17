Прогноз погоды по Мурманской области на 18 февраля

Облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, местами умеренный, на востоке области сильный снег; днем в отдельных районах небольшой, на севере области умеренный снег. Ветер северо-восточный, северный 7-12 м/с, на востоке и ночью на севере области 10-15 м/с, метель. Температура воздуха -5-10°, при прояснениях до -15°. Гололедица.
Прогноз погоды на 18 февраля по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-6..-8
|
-6..-8
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Умба
|
-6..-8
|
-5..-7
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Полярные Зори
|
-8..-10
|
-6..-8
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Апатиты
|
-8..-10
|
-6..-8
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Кировск
|
-7..-9
|
-7..-9
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Ковдор
|
-5..-7
|
-5..-7
|
снег
|
небольшой снег
|
Мончегорск
|
-6..-8
|
-6..-8
|
снег
|
снег
|
Ловозеро
|
-5..-7
|
-5..-7
|
снег
|
небольшой снег
|
Оленегорск
|
-5..-7
|
-5..-7
|
снег
|
небольшой снег
|
Никель
|
-7..-9
|
-6..-8
|
снег
|
снег
|
Заполярный
|
-7..-9
|
-6..-8
|
снег
|
снег
|
Североморск
|
-6..-8
|
-6..-8
|
снег
|
небольшой снег
|
Мурманск
|
-6..-8
|
-6..-8
|
снег
|
небольшой снег
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 18 февраля
|
Температура воздуха
|
утром -6..-8
|
днем -6..-8
|
вечером -7..-9
|
Осадки
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
небольшой снег