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Прогноз погоды по Мурманской области на 18 февраля

12:5617 февраля 2017Просмотров: 153

Облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, местами умеренный, на востоке области сильный снег; днем в отдельных районах небольшой, на севере области умеренный снег. Ветер северо-восточный, северный 7-12 м/с, на востоке и ночью на севере области 10-15 м/с, метель. Температура воздуха -5-10°, при прояснениях до -15°. Гололедица.

Прогноз погоды на 18 февраля по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-6..-8

-6..-8

небольшой снег

небольшой снег

Умба

-6..-8

-5..-7

небольшой снег

небольшой снег

Полярные Зори

-8..-10

-6..-8

небольшой снег

небольшой снег

Апатиты

-8..-10

-6..-8

небольшой снег

небольшой снег

Кировск

-7..-9

-7..-9

небольшой снег

небольшой снег

Ковдор

-5..-7

-5..-7

снег

небольшой снег

Мончегорск

-6..-8

-6..-8

снег

снег

Ловозеро

-5..-7

-5..-7

снег

небольшой снег

Оленегорск

  -5..-7

-5..-7

снег

небольшой снег

Никель

-7..-9

-6..-8

снег

снег

Заполярный

-7..-9

-6..-8

снег

снег

Североморск

-6..-8

-6..-8

снег

небольшой снег

Мурманск

-6..-8

-6..-8

снег

небольшой снег

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 18 февраля

Температура воздуха

утром  -6..-8

днем -6..-8

вечером -7..-9

Осадки

небольшой снег

небольшой снег

небольшой снег
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