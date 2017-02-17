Прогноз погоды по Мурманской области на 18 февраля

Облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, местами умеренный, на востоке области сильный снег; днем в отдельных районах небольшой, на севере области умеренный снег. Ветер северо-восточный, северный 7-12 м/с, на востоке и ночью на севере области 10-15 м/с, метель. Температура воздуха -5-10°, при прояснениях до -15°. Гололедица.

Прогноз погоды на 18 февраля по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -6..-8 -6..-8 небольшой снег небольшой снег Умба -6..-8 -5..-7 небольшой снег небольшой снег Полярные Зори -8..-10 -6..-8 небольшой снег небольшой снег Апатиты -8..-10 -6..-8 небольшой снег небольшой снег Кировск -7..-9 -7..-9 небольшой снег небольшой снег Ковдор -5..-7 -5..-7 снег небольшой снег Мончегорск -6..-8 -6..-8 снег снег Ловозеро -5..-7 -5..-7 снег небольшой снег Оленегорск -5..-7 -5..-7 снег небольшой снег Никель -7..-9 -6..-8 снег снег Заполярный -7..-9 -6..-8 снег снег Североморск -6..-8 -6..-8 снег небольшой снег Мурманск -6..-8 -6..-8 снег небольшой снег

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 18 февраля