Российско-норвежская школа приглашает на день открытых дверей

Хотите больше узнать о российско-норвежской школе? Как в нее поступить и какие возможности получают наши выпускники? Всех желающих приглашают на день открытых дверей.

Он пройдет 24 февраля в 14 часов в здании гимназии №1 г. Мурманска по адресу: проезд Связи 30тел. для справок: +7 (8152) 27-66-28.



Обучение в школе бесплатное и длится один год (после окончания 11 класса). Обучение ведётся на английском языке норвежскими и русскими преподавателями.



В течение учебного года организуются учебные поездки в Норвегию, по Мурманской области и в Санкт-Петербург.



При успешной сдаче экзаменов ученики школы получают норвежский диплом о полном среднем образовании и имеют возможность продолжить обучение за границей.









