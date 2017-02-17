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Российско-норвежская школа приглашает на день открытых дверей

12:0117 февраля 2017Просмотров: 174

Хотите больше узнать о российско-норвежской школе? Как в нее поступить и какие возможности получают наши выпускники? Всех желающих приглашают на день открытых дверей.

Он пройдет 24 февраля в 14 часов в здании гимназии №1 г. Мурманска по адресу: проезд Связи 30тел. для справок: +7 (8152) 27-66-28.

Обучение в школе бесплатное и  длится один год (после окончания 11 класса). Обучение  ведётся на английском языке норвежскими и русскими преподавателями.

В течение учебного года организуются учебные поездки в Норвегию, по Мурманской области и в Санкт-Петербург.

При успешной сдаче экзаменов ученики школы получают норвежский диплом о полном среднем образовании и имеют возможность продолжить обучение за границей.




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