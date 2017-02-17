Телепрограмма на 19 февраля (воскресенье)

Воскресенье, 19 февраля 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Из коллекции ТВ-21 (16+)

Дело жизни. Люди Севера. Первый эпизод 11-серийного фильма, который сейчас находится в производстве. Он посвящен социальным предпринимателям Северо-Западного Федерального округа России. Вдохновляющие истории людей, создавших свой устойчивый социальный бизнес.

06:53 Познавательная программа (12+)

Что такое демократия?

07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:30 Мультимир (6+)

Трактаун.

Фиксики.

Чертенок №13.

10:00 Разговор. Художественный фильм (16+)

Россия. 2012 г.

Драма, комедия.

В ролях: Гоша Куценко, Анна Канарис, Владимир Горюшин, Игорь Кистол, Александр Сирин, Георгий Тополага, Алексей Коршиков.

Борис приходит в себя в тюрьме. Оказывается, что три дня назад он сбил человека. Но вспомнить аварию и обстоятельства, предшествующие ей, Борису не удается даже на допросе. Как все произошло? Кого он сбил? Головоломка начинает складываться, когда на свидание к Борису приходит жена. В разговоре с ней он узнает, что наказан за преступление, которое совершил не сейчас. А наказание это намного страшнее тюремного заключения.

11:20 Познавательная программа (12+)

Что такое ДНК?

Что такое талант?

11:34 Валентина Толкунова. Голос русской души. Документальный фильм (16+)

Голос Валентины Толкуновой очаровывал всех - от мэтров музыки до маленьких любителей "усталых игрушек". На ее концертах не было дорогих декораций, света и группы поддержки на заднем плане. Только сила голоса. А им Толкунова могла достать до глубины чужой души!

12:26 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

12:30 Основной элемент. Теория заблуждений. Документальный цикл (16+)

Чашки бьются на счастье. Упавший нож сулит приход нежданного гостя. А мусор ни за что на свете нельзя выносить из дома вечером. Сосчитать все суеверия, присутствующие в нашей жизни, — непосильная задача. Да и нужно ли? Гораздо интереснее понять: почему мы до сих пор искренне в них верим?

13:00 Открытая дорога назад. Художественный фильм (16+)

США. 2009 г.

Драма, комедия.

В ролях: Джастин Тимберлэйк, Тед Дэнсон, Гарри Дин Стэнтон, Мэри Стинберген, Кейт Мара, Джефф Бриджес, Брэт Саберхаген, Роберт Кассерли, Тони Санфорд, Кевин Ли Фокс.

Карлтон Гарретт рос без отца, зная лишь то, что тот - легендарный бейсболист. Не в силах отказать больной матери в просьбе о воссоединении семьи, Карлтон вынужден найти отца и проехать с ним на машине через полстраны. В долгой поездке ему придётся узнать и попробовать понять, по сути, чужого для себя человека.

14:34 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Как красу выбирали. Региональный конкурс красоты «Краса Заполярья» - это честное, объективное состязание, которое помогает выявить красоту, талант и многогранность души красавиц Кольского полуострова.

15:02 Познавательная программа (12+)

Что мы знаем об океанах?

Что такое новые технологии?

15:14 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

15:16 Познавательная программа (12+)

Что такое магнитные полюсы?

Что такое талант?

15:30 Мультимир (6+)

Трактаун.

Фиксики.

Чертенок №13.

16:00 Телегазета (12+)

16:30 Основной элемент. Предвидеть случайность. Документальный цикл (16+)

Каждый день мы сталкиваемся со случайными событиями, предсказать которые невозможно. Зато мы можем их просчитать, и тогда неожиданная случайность превратится в возможную вероятность. Парадокс? Нет, всего лишь высшая математика. С помощью теории вероятности можно не только увеличить свои шансы в лотерее, но и выбрать лучший костюм без примерки. Потому что под любое событие нашей жизни можно подобрать свою математическую формулу.

17:00 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

17:30 Здравствуйте, Юрий Аркадьевич! Владислав Маленко (12+)

Актёр и режиссёр, поэт, автор стихотворений и песен, баснописец, основатель и руководитель Московского театра Поэтов – это всё о нём, о Владиславе Маленко. Москвич по рождению и месту жительства, приехал в Мурманск по приглашению Детской театральной школы. Выпускник прославленной «Щепки», он поражает энергичностью, смелостью суждений. Как считает сам Владислав Маленко, ему везло на встречи с талантливыми людьми, у которых он учился видеть, слышать и понимать окружающий мир. Работая под руководством Юрия Любимова, он навсегда влюбился в Московский театр на Таганке. Владислав чрезвычайно многогранен: он поэт, баснописец и создатель Театра поэтов. Несмотря на то, что большое литературное будущее ему прочили признанные мэтры Сергей Михалков и Юрий Поляков, не все читатели и зрители воспринимают работы Маленко.

17:47 Познавательная программа (12+)

Что такое IP-адреса?

Что такое Wi-Fi?

18:00 Юбилейный вечер Олега Анофриева. Запись 2010 г. (16+)

Торжественный вечер, посвященный 80-летию актера, певца и композитора Олега Анофриева, создателя любимых отечественных киношлягеров.

19:37 Михаил Булгаков. Великий мистификатор. Документальный фильм (16+)

Почему Булгаков хотел стреляться дважды, да так и не застрелился, хотя и чуда не произошло и страх перед обреченностью не исчез? Почему архив писателя, датируемый от 1936 года и до последних его дней, остается недоступен? И таких «почему» в его жизни предостаточно… Почему в юности стал морфинистом и почему бросил женщину, его спасшую от этого ужаса? Почему, судя по дневниковым записям, не вылезая из нищеты и голода, позволял себе отовариваться в «Елисеевском», играть в карты, ухаживать за женщинами и открыто встречаться с иностранцами, за что ни разу не был даже допрошен?

Почему светлую идею создания «нового человека» на основе опытов профессоров Мартынова, Иванова, Брюхоненко над животными Булгаков сумел превратить в политический гротеск, в издевку над усилиями советского государства?

Почему его, унижаемого и запрещенного, так и не выпустили за границу, когда тем, кого впоследствии расстреляли или сгноили в лагерях, были дозволены выезды?

Почему откровение Булгакова в «Мастере и Маргарите» так и осталось мистификацией, как и не обнаруженное Евангелие от Иисуса, хотя все проповеди Его на устах каждого?

Почему он превыше всех почитал Гоголя, знал себя как «мистического» писателя и оказался похоронен под камнем с могилы Гоголя? На эти и другие «почему» мы постараемся ответить в фильме…

20:30 ВОВРЕМЯ (16+)

21:00 Танцы на улицах: Нью-Йорк. Художественный фильм (16+)

Нидерланды. 2011 г.

Драма.

В ролях: Сигурни Корпер, Ингрид Янсен, Лоренцо ван Велзен Боттаз.

Пять лучших молодых танцевальных групп Голландии готовятся вылететь в Нью-Йорк на международный конкурс. Однако за час до рейса проект лишают финансирования и отменяют. И тогда пять самых отчаянных танцоров решают отправиться в Америку самостоятельно. Они почти не знают друг друга, их карманы пусты, у них мало опыта. Есть только бесплатные авиабилеты в США и желание победить. Выход один — сформировать собственную группу и начать готовиться к конкурсу вместе. Но до решающего выступления им предстоит продержаться в Нью-Йорке без копейки денег целых две недели.

22:48 ТВ-шоу «Достояние Республики». Песни из репертуара Валерии (16+)

Музыкальное шоу, объединившее людей разных поколений и музыкальных пристрастий. В каждой программе - самые популярные песни одного десятилетия. Жюри - известные композиторы, режиссеры, писатели, художники и артисты - выбирают тройку лучших песен-финалистов. Ведущие телепроекта - представители двух разных поколений, Юрий Николаев и Дмитрий Шепелев.

00:16 Телегазета (12+)

00:30 Разговор. Художественный фильм (16+)

Россия. 2012 г.

Драма, комедия.

В ролях: Гоша Куценко, Анна Канарис, Владимир Горюшин, Игорь Кистол, Александр Сирин, Георгий Тополага, Алексей Коршиков.

Борис приходит в себя в тюрьме. Оказывается, что три дня назад он сбил человека. Но вспомнить аварию и обстоятельства, предшествующие ей, Борису не удается даже на допросе. Как все произошло? Кого он сбил? Головоломка начинает складываться, когда на свидание к Борису приходит жена. В разговоре с ней он узнает, что наказан за преступление, которое совершил не сейчас. А наказание это намного страшнее тюремного заключения.

01:44 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Прогноз погоды. Сегодня для того, чтобы узнать погоду на завтра, достаточно нажать кнопку в гаджете. О том, кто и как в реальности "делает погоду", рассказывает этот фильм.

Волшебник. Супругов Ивановых когда-то объединила страсть к лошадям. А недавно они отказались от своих основных профессий, купили коня по кличке Волшебник и полностью посвятили себя работе с лошадьми.

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Каргополье - край спрятанного времени. Каргополь, некогда крупный процветающий купеческий город, в силу разных причин оказался на «обочине цивилизации». Это позволило городу и близлежащим селам сохранить уникальные памятники каменного и деревянного зодчества.

Трудовая армия. Фильм создан на основе уникальных свидетельств российских немцев, которые в 1940-е годы были призваны в ряды так называемой «трудовой армии». Они прошли через полное бесправие, голод и тяжелый принудительный труд, но остались людьми.

Искусство на кончиках пальцев. Замечательный мастер анимации, лауреат многочисленных российских и международных премий Александр Петров не раз получал выгодные предложения за рубежом. Но только в родном Ярославле он чувствует себя дома. Здесь он создал свою студию, здесь воспитал первых учеников.